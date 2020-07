Over zo’n drie weken zou Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning verschijnen, maar de game kreeg pasgeleden te maken met onfortuinlijk uitstel, zoals we de laatste tijd wel vaker zien. Desondanks verschijnt er steeds meer informatie over de game online en zoals gewoonlijk delen we dat graag met jullie.

Zo is via de Xbox Store al te zien hoeveel ruimte de basisinstallatie van de game (dus zonder de onvermijdelijke day-one patch) in beslag zal nemen. Met zo’n 30GB is de game geen zwaargewicht, maar dat is voor een remaster niet abnormaal. De verwachting is dat de game op de PS4 ongeveer hetzelfde in beslag zal nemen.

Als bonus hebben we ook nog een nieuwe trailer voor je die je mogelijk gemist hebt. Check ‘m hieronder.