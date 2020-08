Het is inmiddels augustus en morgen gaat de nieuwe line-up van ‘gratis’ games voor PlayStation Plus abonnees live. Althans, het gaat dan om Fall Guys: Ultimate Knockout, aangezien Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered al sinds vorige week beschikbaar is.

Maar morgen is het de eerste dinsdag van de maand en dus de ‘officiële’ releasedag. Dat betekent ook dat de games van juli nog een zeer korte tijd beschikbaar zijn. Bij dezen een reminder dat je de games nog even snel moet binnenhalen als je dat nog niet gedaan hebt.

Voor NBA 2K20 kan je hier terecht en voor Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration hier.