Vorige week dinsdag ging de eerste ‘gratis’ PlayStation Plus game voor augustus al live, maar vandaag is eigenlijk de officiële releasedag. Het is immers weer de eerste dinsdag van de maand. In dit geval betekent dat dat je naast Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered nu ook Fall Guys: Ultimate Knockout kunt downloaden.

Je kunt de games direct als download naar je PlayStation pushen, maar ze natuurlijk ook in je downloadlijst zetten zodat je de titels in kwestie op een later tijdstip even kunt binnenhalen. Gezien beide games voor augustus nu beschikbaar zijn, hebben we hier vandaag de links voor je.