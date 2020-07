In mei werd de soundtrack van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 bekendgemaakt. Hier blijft het echter niet bij, want er zijn nog eens 37 nieuwe tracks aan de al bestaande soundtrack toegevoegd.

De nieuwe nummers variëren van rap uit de jaren 90, ska en punk tot internationale indie hits. Met meer dan 50 tracks is er dus genoeg gevarieerde muziek te horen in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Op dit vlak lijkt het in ieder geval wel goed te zitten.

De volledige lijst van de 37 nieuwe tracks is als volgt: