De nieuwe generatie consoles komt eraan, en het ziet er naar uit dat zowel Sony als Microsoft hoog inzetten op een resolutie van 4K én hoge framerates. Het zou dus goed kunnen dat je jouw tv ook van een upgrade moet voorzien om al die kracht op het beeld te kunnen toveren.

Mocht dat het geval zijn, dan zou je nog eventjes kunnen wachten. Sony heeft namelijk een tweetal tv’s in de Bravia-reeks onthuld, die beide “Ready for PlayStation 5” zijn.

Als eerste is er de X90H: een 4K LED-scherm die ook nog eens framerates van 120 frames per seconde ondersteunt. Daarbij zien we ook Z8H verschijnen, die volgens Sony zowel 8K als 4K-resoluties aanbiedt, samen met de eerdergenoemde framerate.

Beide modellen hebben tevens een Bravia Game Mode, die de tv automatisch naar een lage latency zet zodra je een game opstart en beide tv’s kunnen aangestuurd worden door de DualSense controller.

Het Japanse bedrijf heeft nog geen definitieve releasedatum bekendgemaakt, maar volgens de officiële productpagina verschijnen de tv’s in september in Australië. Naar alle waarschijnlijkheid zal Europa daar niet ver achter zitten.