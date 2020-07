Eind 2019 verscheen Asterix & Obelix XXL 3 op de markt en wij waren in onze review niet geheel positief over de eigenzinnige Franse stripfiguren. Dat maakt de games echter niet minder populair en het zat uitgever Microïds niet lekker dat we nog een game moeten missen op de hedendaagse platformen.

Daar gaan ze nu verandering in brengen, want het eerdergenoemde Microïds en ontwikkelaar OSome Studio hebben een “Romaster” aangekondigd van de originele Asterix & Obelix XXL, die in 2003 verscheen.

Volgens Microïds mogen we in XXL Romastered onder andere vernieuwde graphics verwachten. Hierbij is er ook de mogelijkheid om eventueel terug te gaan naar de graphics van de originele game. Tevens kunnen we aan de slag met twee nieuwe modi én er zijn verbeteringen aan de camera en animaties toegebracht.

Aan de stemmen is er niks veranderd, want de originele voice-overs zijn behouden. Microïds heeft zelfs al een releasedatum aangekondigd, Asterix & Obelix XXL Romastered ligt vanaf 22 oktober in de winkels.