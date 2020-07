Uitgever Private Division meldt met trots dat zij uitgeefovereenkomsten hebben getekend met onafhankelijke topontwikkelaars. Dit zijn de studio’s Moon Studios, League of Geeks en Roll7.

De meest bekende ontwikkelaar waar Private Division nu games voor gaat uitgeven is Moon Studios. Dit bedrijf bracht Ori and the Blind Forest en recentelijk diens vervolg Ori and the Will of the Wisps naar de Xbox One.

League Of Geeks heeft niet echt hele grote hits gehad, maar wist toch aardig te scoren met Armello. De laatste nieuwe aanwinst van Private Division is Roll7. Deze ontwikkelaar ken je van de OlliOlli-serie.

Er is ook al wat informatie gedeeld over met welke games de nieuwe ontwikkelaars van Private Division bezig zijn. Moon Studios is een actie-RPG aan het ontwikkelen, League of Geeks is bezig met een compleet nieuwe IP en Roll7 werkt aan een game in de trend van hun vorige titels.