Gracious Films gaat na ruim vier jaar dan eindelijk hun PlayStation documentaire uitbrengen. Dit laten filmmakers Antony en Nicola Caulfield weten via een bericht op Twitter. In 2016 startte het koppel al een project op Kickstarter en daarmee wist het paar ruim 60.000 euro op te halen.

Sindsdien bleef het echter angstig stil rondom de documentaire, maar nu lijkt de film dan eindelijk te gaan verschijnen. De twee uur durende documentaire vertelt het verhaal hoe PlayStation sinds de komst van de eerste console zo enorm groot is geworden en hoe ze de strijd aangingen met onder andere SEGA en Nintendo.

In “From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution” passeren bijvoorbeeld ook interviews met grote namen uit de industrie de revue. Mensen zoals Hideo Kojima, Shinji Mikami, David Jaffe en Mark Cerny (en nog veel meer) mochten allemaal hun zegje doen.

“From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution” is vanaf 7 september verkrijgbaar op DVD, Blu-Ray en als digitale versie. Je kunt hieronder de trailer bekijken.