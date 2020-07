Gran Turismo 7 werd vorige maand officieel aangekondigd als game voor de PlayStation 5, maar de release is nog niet helemaal zeker. Vooralsnog betreft het geen launchgame voor de nieuwe console en die bevestiging krijgen we nu zeker dankzij de laatste editie van het officiële Engelse PlayStation Magazine.

Volgens het tijdschrift is Gran Turismo 7 een game voor de PlayStation 5 die in de ‘launch window’ van de console uitkomt. Dat betekent dat de release zal plaatsvinden tussen de release van de console en de eerste drie tot vier maanden.

Dat is op zich een goed vooruitzicht, want dat betekent in potentie dat de game tussen nu en ongeveer een half jaar verschijnt. De ontwikkelaar is en blijft echter Polyphony Digital en met hen moet je altijd een slag om de arm houden. De studio heeft in het verleden immers meermaals nieuwe delen langdurig uitgesteld.

Zodra we een concrete releasedatum vernemen lees je het hier.