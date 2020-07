De pretpark simulator Planet Coaster is een aardige hit geweest op pc en verschijnt eind dit jaar voor zowel de PS4 als de next-gen consoles. Velen vragen zich wellicht af hoe een game als Planet Coaster omgezet wordt naar console. Werkt de camera wel goed genoeg? Is de besturing wel soepel genoeg met zoveel opties? Hoe ziet de interface eruit op de consoles?

Onlangs kregen we al de eerste gameplaybeelden voorgeschoteld en de onderstaande video duikt dieper in op de zojuist gestelde vragen. Zo geeft de ontwikkelaar uitleg over hoe de game vertaalt wordt naar console en er worden heel wat vragen beantwoord. In de video wordt bijvoorbeeld getoond hoe de camera werkt wanneer jij een gloednieuwe achtbaan maakt. Wanneer je dit maakt, zal de camera jou op een natuurlijke manier volgen alsof je zelf in de achtbaan zit.