Twee maanden geleden lieten we al weten dat de voormalige Xbox exclusive Super Lucky’s Tale richting de PS4 zou komen. Deze game werd eerder al in een nieuw jasje gestoken onder de naam New Super Lucky’s Tale en bevatte extra content, verbeteringen en meer. Die editie is dus onderweg naar de PlayStation 4, maar een releasedatum voor de game ontbrak tot op heden.

De ontwikkelaar heeft nu aangekondigd dat deze 3D platformer op 21 augustus zal verschijnen. In deze game sta je in de schoenen van Lucky die een magisch boek in handen krijgt die hem toegang geeft tot allerlei werelden. Op je pad zal je veel obstakels, vijanden, vrienden en meer tegenkomen en moet je Lucky daar doorheen zien te helpen.

Hieronder kan je nog een launch trailer bekijken van New Super Lucky’s Tale.