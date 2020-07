Sekiro: Shadows Die Twice verscheen vorig jaar in maart en was een gigantische hit voor From Software en uitgever Activision. De game wist erg goed te verkopen en werd zelfs Game of the Year. Ook wij waren uiterst positief in onze review en de game smaakte zeker naar meer.

Het heeft even geduurd, maar er komt meer. Vrij plots heeft From Software een toekomstige update aangekondigd Sekiro. Deze update komt pas in oktober uit, maar is wel veelbelovend. Helaas geen extra content die dieper induikt op het verhaal, maar wel worden er wat andere toffe features toegevoegd.

Allereerst krijg je met de nieuwe update toegang tot de Reflections of Strength. Deze optie is beschikbaar bij alle Sculptor’s Idols – oftewel de checkpoints van de game – en daarmee kan je het opnieuw opnemen tegen alle bazen, zonder de hele game opnieuw uit te hoeven spelen. Dit kan je oneindig doen en zo kan je dus constant tegen je favoriete bazen vechten.

Ook wordt er een merkwaardige multiplayer functie toegevoegd genaamd Remnants. Spelers kunnen tot een maximum van dertig seconden hun eigen gameplay opnemen en deze uploaden in de wereld, zodat andere spelers dit kunnen zien. Waarschijnlijk is het vergelijkbaar met de Phantoms, die je soms weleens willekeurig in jouw wereld van Dark Souls ziet verschijnen. Ook kan je een boodschap bij deze geüploade content achterlaten.

Daarnaast wordt ook de Gauntlets of Strength toegevoegd. Dit zouden uitdagingen zijn die alleen beschikbaar zijn in je huidige leven. Wat het precies inhoudt, heeft From Software (nog) niet onthuld. Tot slot krijgt Wolf toegang tot drie nieuwe outfits. Twee hiervan zijn beloningen voor het voltooien van de eerder genoemde uitdagingen. Het gaat hier om de Tengu, Old Ashina Shinobi en een mysterieuze derde outfit. Deze derde outfit krijg je wanneer je de game uitspeelt.

Sekiro: Shadows Die Twice krijgt dus geheel onverwacht een flinke update voorgeschoteld en spelers kunnen zich in oktober hiermee opnieuw wagen aan de wereld van Ashina.