Vorige maand toonde Square Enix ons de nodige gameplay in hun eerste Avengers War Table livestream. Vandaag kregen we voor de tweede keer op deze manier het nodige nieuws voorgeschoteld. De tweede War Table focuste bijna uitsluitend op de beta, die volgende maand van start gaat. Wie de game gepre-orderd heeft, kan al op 7 augustus met de beta aan de slag; anderen mogen op 14 augustus de hamer van Thor of het schild van Captain America opnemen.

Inhoudelijk ziet het ernaar uit dat we een immense beta voorgeschoteld zullen krijgen. Verschillende missies brengen ons onder andere naar de Golden Gate Bridge en de Russische toendra, waar we respectievelijk een baasgevecht tegen Taskmaster en een zoektocht naar S.H.I.E.L.D.-geheimen in goede banen mogen leiden. Coöp komt eveneens aan bod met enkele War Zones. De meeste helden zal je in deze beta effectief onder je duimen kunnen nemen.

De onderstaande video zet alle informatie nog eens uitgebreid op een rijtje:

Square Enix heeft al meermaals aangegeven dat de launch editie van Avengers slechts het begin is. In de daaropvolgende maanden en jaren zal de game regelmatig gratis geüpdatet worden, met nieuwe levels, vijanden én helden. De eerste ‘post-launch’ held werd gedurende de tweede War Table stream alvast onthuld. Niemand minder dan Hawkeye zal binnenkort de ranken van onze geliefde helden komen versterken. De teaser is zeker veelbelovend: