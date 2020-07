Resident Evil 8: Village maakte een verbluffende eerste indruk in juni, met een indrukwekkende en redelijk schokkende – Wat is Chris Redfield daar op het einde precies aan het doen? – reveal trailer. Die trailer bevestigde veel geruchten die de voorbije maanden reeds gelekt waren. De kraan met geruchten heeft even droog gestaan… maar ondertussen blijkt dat ding weer te lekken. Fanwebsite Biohazard Declassified heeft namelijk van een anonieme playtester informatie ontvangen.

De informatie zelf is niet bijzonder spectaculair, doch zeker interessant. Zo stelt de anonieme bron dat Capcom een VR-versie van de game klaarstoomt. Een verrassing kunnen we dit niet meteen noemen, gezien het ongebreidelde succes van Resident Evil VII in VR. Verder wist Biohazard Declassified nog te melden dat de game meer nadruk op mêlee gevechten zou leggen, met wapens die na veelvuldig gebruik zouden breken. Klinkt geloofwaardig… maar vergeet niet: het blijven geruchten.