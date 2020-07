Met een populaire tabletop RPG, de visual novel Coteries of New York en het fel gehypte vervolg op het klassieke Bloodlines aan de horizon, valt Vampire: The Masquerade bijna niet meer weg te slaan uit het cultuurlandschap. Coteries of New York krijgt binnenkort een op zichzelf staande uitbreiding, die luistert naar de naam Shadows of New York.

Deze visual novel belooft meer van hetzelfde, in de kenmerkende stijl die horror en avontuur op een uiterst smaakvolle wijze met elkaar verbindt. De nieuwste trailer geeft niet veel details vrij, maar geeft nét genoeg inkijk om interesse op te wekken. Fans van visual novels of het Vampire: The Masquerade universum weten wat hen te doen staat.