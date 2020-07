Vandaag lanceert The Tengu’s Disciple, de eerste uitbreiding voor het uitstekende NioH 2. De uitbreiding voegt een nieuwe regio met zijn eigen verhaal aan de hoofdgame toe. Uiteraard kom je daar verse Yokai en pittige eindbazen tegen. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Je kunt namelijk ook nieuwe bondgenoten ontmoeten en je krijgt de SplitStaff tot je beschikking, een gloednieuw wapen waarmee je huis kunt houden.

Zoals eerder aangegeven is dit de eerste van drie geplande uitbreidingen. The Tengu’s Disciple is los voor €9,99 te koop of je koopt de Season Pass voor €24,99 en spaart wat geld uit. Overigens is NioH 2 momenteel afgeprijsd en voor €39,89 te koop in de PlayStation Store. Twijfel je nog? Lees dan hier onze NioH 2 review. Als dat niet voldoende is om je over de streep te trekken, bekijk dan ons overzicht met meer NioH 2 reviews.