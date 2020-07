Er gaan opnieuw geruchten dat de PlayStation 5 user interface binnenkort wordt getoond. Nu had Sony halverwege juni al gezegd dat het snel te zien zou zijn, maar we zijn anderhalve maand verder en nog steeds niets wijzer. Zo blijven we natuurlijk speculeren. Nu ligt het echter iets anders, want de PlayStation 5 devkits krijgen spoedig een “retail mode” update en Sony wil voorkomen dat het eindresultaat te vroeg uitlekt.

Dit meldt industrie insider Tidux op Twitter, die daarbij aangeeft dat Sony de user interface op korte termijn zal tonen. Dit om eventuele lekken voor te zijn, waardoor de verrassing er vanaf is. Wellicht dat we in augustus meer krijgen te zien, aangezien de geruchtenmolen overuren draait en die eerder aangaf dat de volgende PlayStation 5 ‘State of Play’ op 6 augustus plaatsvindt.

“PlayStations next dev kit update arrives in a few weeks which will feature ‘retail mode’ so devs can see what the final set up will be. The current system is debug only with PS4 retail mode. Expect that PlayStation will show it off before it goes live to avoid leaks.”