Gespeeld: Windbound – Van het ene op het andere moment kan het leven van een mens compleet veranderen. Meestal ligt daar een schokkende of juist bijzondere gebeurtenis aan ten grondslag. In het geval van schokkend kunnen we kijken naar de nieuwe game Windbound, want het hoofdpersonage Kara leidt schipbreuk en komt terecht in een mysterieuze wereld. Ze spoelt aan op een onbewoond eiland en je bent iedereen van je clan kwijt. Bij gebrek aan beter zul je het eiland verkennen om nadien naar andere eilanden te reizen. En wat zijn die magische pilaren hier en daar…? Windbound vertelt je het verhaal van Kara, die er alleen voor komt te staan en zal moeten zien te overleven. Wij konden alvast met een vroege versie van de game aan de slag en vertellen je er graag meer over.

Ontdek en pas je aan

Windbound is een game die opgedeeld is in hoofdstukken waarin het verhaal aan je vertelt zal worden. En zo zul je beetje bij beetje meer over de ‘Forbidden Islands’, waar je terecht bent gekomen, te weten komen. Elk eiland is een stukje van de puzzel in het grotere mysterie en het is aan jou om te ontdekken wat er schuilgaat achter deze eilanden die niet voor niets verboden worden genoemd. Voor het zover is zul je echter op ontdekkingsreis uit moeten gaan en beetje bij beetje boek je meer voortgang in de ontwikkeling van je personage, alsook het verhaal doordat je nieuwe hoofdstukken voorgeschoteld krijgt.

Nu hebben we van het verhaal nauwelijks iets meegekregen, dus dat blijf je tegoed houden. Wel hebben we kennis kunnen maken met de gameplay en die bestaat uit twee primaire zaken. Allereerst draait het om exploratie. Reis van eiland naar eiland om daar nieuwe items te vinden die je nodig hebt, maar ook om vooruitgang te boeken in het geheel. Het andere aspect is dat je veel aan de slag moet met het craften van allerlei items om je op weg te helpen en dat allemaal in het kader van overleven. De eilanden huisvesten namelijk allerlei beesten en lang niet al deze wezens zijn even vriendelijk.

Bouw je schip

Een van de eerste dingen die we te doen kregen in de preview versie was een eiland verkennen op zoek naar verschillende resources voor het maken van een schip. Dat betekent zoveel als dat je wat gras moet verzamelen en touw moet maken door deze grondstoffen te gebruiken bij het craften. Eenmaal dat gedaan, is het mogelijk om een roeibootje te bouwen en daarmee kan je naar het eiland in de verte varen. Overigens is varen voor korte afstanden niet per se nodig. Als de zee rustig is kan je ook gewoon zwemmen, maar dat terzijde. Naarmate je verder komt in de game is een roeibootje op een gegeven moment niet meer voldoende en dan is het zaak om te kijken naar een catamaran. Daarvoor heb je nog meer grondstoffen nodig en dus zul je weer op ontdekkingstocht moeten gaan en op die manier boek je stap voor stap vooruitgang.

Het bouwen van een schip is slechts één van de vele zaken die je kunt doen met de grondstoffen die je tot je beschikking krijgt. Ook zul je wapens kunnen maken, kampvuurtjes kunnen opbouwen, vlees kunnen braden en ga zo maar door. In die zin lijkt Windbound op basis van wat we gespeeld hebben een behoorlijk complete survival game te zijn en hierin krijg je de volledige vrijheid om zelf je eigen route uit te stippelen. Er is altijd een soort van doel, maar hoe je dat bereikt en hoe lang je er over doet, dat maakt niet uit. Naast het verzamelen van grondstoffen zul je her en der ook het gevecht aan moeten gaan met vijanden. Zoals al aangehaald zul je vlees kunnen braden, maar dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Zodoende zul je meermaals op jacht moeten en het is hierbij oppassen geblazen, want als je geraakt wordt zal je health niet automatisch herstellen. Vlees eten helpt hierin wel, maar het is telkens een afweging maken of de opbrengst het risico waard is. Zoals dat bij een survivalgame past.

Ontspannen avontuur

Hoewel het er op momenten best heftig aan toe kan gaan, bijvoorbeeld wanneer boze wezens je in veelvoud achterna zitten en je koortsachtig op zoek bent naar een goede verdediging of vluchtroute, blijft het over het algemeen een ontspannen ervaring. Het verkennen van de eilanden, het ontdekken van het mysterie en het rondvaren op de oceaan in combinatie met sfeervolle muziek roept een relaxte (zomerse) vibe op. De grafische stijl past ook goed bij dit type game en ter referentie is een titel als Rime goed vergelijkbaar. Dat ontspannen avontuur smaakte naar meer, maar wel hebben we één algemene opmerking over de zee. De wereld is nogal groot in de verschillende hoofdstukken met als gevolg dat een vaartocht iets te lang kan duren. Wellicht is dat iets waar nog aan gewerkt wordt, want onnodig grote werelden zijn veelal tijdrovend om te doorkruisen zonder dat je er wat mee opschiet.

Voorlopige conclusie

Windbound speelt het qua gameplay relatief op safe door je alle basisaspecten van een survival game aan te bieden. Dat in combinatie met de mogelijkheid om een kleine roeiboot uit te bouwen tot best een aardig schip is een leuk element. Hiermee kan je immers de zee verkennen en zo hier en daar doemen altijd weer nieuwe eilanden op waar vast iets moois te vinden is. De gameplay is op zich niet heel bijzonder, maar wel erg ontspannend en de game lijkt genoeg mogelijkheden te bieden om je te kunnen vermaken. De crafting gaat in ieder geval vrij diep en dat is een goed signaal voor een survivaltitel. Windbound verschijnt eind augustus en dan gaan we er in onze review dieper op in.