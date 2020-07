Vorig jaar liet People Can Fly weten dat zij bezig waren met de ontwikkeling van Outriders, die zal uitkomen voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. De ontwikkelaar is echter ook met een andere titel bezig, zo laat men weten.

Het team dat verantwoordelijk was voor Bulletstorm heeft een Triple-A action/adventure-titel in de pijplijn zitten. Deze game zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X, pc en streaming platforms. Het spel wordt gemaakt door het team in New York en daarom zijn ze daar nu op zoek naar nieuw personeel om aan het nieuwe project te werken.

Op het moment werken er 250 mensen bij People Can Fly, maar in de komende maanden zullen daar steeds meer bijkomen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een nieuwe studio in Montréal, naast de studio’s in New York en Warschau.