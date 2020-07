Over een paar weken verschijnt EA Sports UFC 4 en vanwege deze naderende release zullen we steeds meer van de game te zien krijgen. Eén van de onderdelen in de fighter is de carrièremodus, die vernieuwd is ten opzichte van het vorige deel. Deze modus richt zich op de carrière van een vechter zowel binnen als buiten de octagon.

Je krijgt met allerlei aspecten te maken en de vormgeving van deze modus wordt nu getoond in een nieuwe trailer. EA Sports UFC 4 is vanaf 14 augustus verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. Als je een EA Access lidmaatschap hebt, dan kun je op 7 augustus al een voorproefje op de game krijgen.