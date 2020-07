Vorige week kon je al genieten van de visuele kwaliteiten van RIDE 4 in een mooie trailer. Deze trailer liet naast de visuele aspecten ook veel gameplay zien en we kregen een helder beeld van hoe RIDE 4 eruitziet wanneer je het gaat spelen. Opnieuw is er een video over de game verschenen en deze gaat dieper in op de verschillende motoren.

In RIDE 4 worden er wat nieuwe aspecten aan de motoren toegevoegd. Je hebt de categorieën Sportbikes, Naked en Motards, die ieder hun eigen kleur- en letterindicatie hebben. Deze onderstaande video legt op heldere wijze uit wat de voor- en nadelen van alle motoren zijn.

RIDE 4 ligt vanaf 8 oktober in de schappen.