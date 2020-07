De explosieve arena shooter Rocket Arena verscheen een kleine twee weken geleden en beviel ons prima, zoals je in onze review kunt lezen. Spelers die de game al wat langer hebben konden al aan de slag met de Pre-Season en inmiddels is nu ook het eerste seizoen van de game gelanceerd. Het eerste seizoen begon op 28 juli en om dat te vieren is de game tijdelijk gratis te spelen, laat EA via persbericht weten.

Spelers die toegang hebben tot EA Access of Origin Access, kunnen vanaf vandaag 17:00 uur de volledige Standard Edition van Rocket Arena gratis downloaden. Je krijgt er ook een exclusief outfit voor Mysteen bij. Mocht je de game al voor de start van Season 1 hebben gespeeld, dan krijg je als bedankje 3000 Rocket Fuel automatisch op je account, waarmee je cosmetische items of Blast Passes kunt ontgrendelen.

Season 1 biedt een nieuw personage genaamd Flux aan en er komen ook diverse nieuwe maps naar de game. Hieronder kan je de launch trailer van het eerste seizoen bekijken, die duidelijk laat zien wat je voor je geld krijgt.