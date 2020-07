Ondanks dat Resident Evil 3 nu al enige tijd uit is en weinig updates heeft gehad, geldt dat niet voor het multiplayer gedeelte van de game. Resident Evil: Resistance wordt regelmatig van nieuwe content voorzien en er zit weer een update aan te komen. Met deze komende update krijg je de optie om verkleed als Leon en Claire te spelen.

Beide personages zijn afkomstig uit Resident Evil 2 en zullen verschijnen in de vorm van betaalde outfits. Je kunt daarmee alle beschikbare personages omtoveren naar Leon en Claire, zoals je op de bovenstaande afbeelding kunt zien. Wat de prijs gaat zijn, is nog niet bekend. Naast deze kostuums komt er in augustus nog meer content naar de game, maar het ontbreekt nog aan details.

Wanneer er meer informatie over deze aankomende update verschijnt, laten we dat uiteraard weten.