Tijdens Ubisoft Forward eerder deze maand kondigde de uitgever de Battle Royale first-person shooter Hyper Scape aan. Deze game is de afgelopen tijd in beta geweest en die duurt nog even, maar de release van de game is ook aanstaande. Ubisoft laat weten dat Hyper Scape op 11 augustus uitkomt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De game zal dan gratis aangeboden worden.

Samen met de release van de game gaat ook direct het eerste seizoen van start: The First Principle. In dit seizoen draait het om de Crowncast Twitch-extensie en het ontdekken van het Hyper Scape-universum. Verder laat Ubisoft weten dat als je aan de beta op pc hebt deelgenomen, dat je alle cosmetische voorwerpen zult behouden als je straks op de PlayStation 4 verdergaat.

Tot slot zal er een Battle Pass uitkomen en die bestaat uit 100 tiers met exclusieve content. Voor 950 Bitcrowns (in-game) valuta schaf je deze pas aan. Deze valuta verdien je door te spelen of door het te kopen in de PlayStation Store. Ook is het mogelijk om progressie te boeken door op Twitch naar Hyper Scape-streamers te kijken die de Crowncast extensie gebruiken.