Ongeveer drie maanden geleden kondigde uitgever Curve Digital aan dat er een Peaky Blinders videogame in de pijplijn zat, helaas toen nog zonder indicatie van wanneer we deze game mogen verwachten. Nu is er dan toch duidelijkheid, want Peaky Blinders: Mastermind zal vanaf 20 augustus dit jaar beschikbaar zijn.

Ontwikkeld door Futurlab kijkt Peaky Blinders: Mastermind goed af bij games in de Commandos-serie, waar ieder personage zijn eigen specialiteit heeft. De een kan goed mensen overtuigen, de ander weet overal voorbij te glippen. Om de releasedatum wat meer in de spotlights te zetten heeft Curve Digital natuurlijk ook een nieuwe trailer uitgebracht.