De PlayStation 5 is er nog niet eens, of er wordt al gespeculeerd over wat de beter verkochte console zal worden. Nu zijn de stemmen op het internet al heel duidelijk, het lijkt er op dat er voor de PlayStation 5 meer animo is. Althans, als we een klein onderzoek moeten geloven.

Veel grote evenementen gaan niet door dit jaar, waaronder diverse beurzen. Zo ook de MCM Comic Con die, net als veel andere beurzen, zijn activiteiten via een stream aanbood. Na afloop van de stream werd er een korte vragenlijst gedeeld waarin ook de vraag werd gesteld of men enthousiaster was voor de PlayStation 5 of de Xbox Series X. Het antwoord was luid een duidelijk, met een overweldigende 84% voor de PlayStation 5.

Voordat we de vlag nu al uit gaan hangen, moeten we rekening houden dat het hier niet om gigantisch veel mensen gaat. Ruim drieduizend mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast is de MCM Comic Con een Britse beurs, dus zal het hier voornamelijk om Engelsen gaan. Dus landen zoals Amerika, waar Microsoft het toch altijd best goed doet, zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Neem het daarom met een korrel zout, maar het zou ons ook niks verbazen als de PlayStation 5 behoorlijk dominant gaat zijn tegenover de nieuwe Xbox.

In Engeland lijkt dit in ieder geval een voorzichtige indicatie te zijn van waar de voorkeur ligt. In de komende maanden zullen er ongetwijfeld meer soortgelijke enquêtes gehouden worden die ons een nog beter beeld zullen geven. We blijven het in de gaten houden.