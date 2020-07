Met de nieuwe generatie consoles letterlijk om de hoek, staan veel gamers voor een moeilijke keuze. Een nieuwe (toekomstige) game op de huidige generatie aanschaffen en later (misschien…) een gratis update krijgen voor next-gen, of wachten en de beste versie van de game spelen op de komende consoles.

In het geval van Star Wars: Squadrons hoef je niet te lang na te denken. De creative director achter de game heeft via Twitter namelijk bevestigd dat er geen aparte versie voor de PlayStation 5 op de planning staat. De PS4-versie zal echter wel via backwards compatibility speelbaar zijn op de PS5.

Ben je benieuwd wat je van Star Wars: Squadrons mag verwachten en is dit wellicht zelfs de eerste keer dat je van de game hoort? Check dan de gameplay trailer hieronder of kom hier wat meer details te weten.