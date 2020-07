De game Metamorphosis wordt omschreven als een surrealistisch avontuur geïnspireerd door de verbeelding van schrijver Franz Kafka, het symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd. De game is losjes gebaseerd op één van zijn bekendste werken: De Gedaanteverwisseling.

You wake up one morning to find that you are rather inconveniently transforming into a tiny bug, while your friend Joseph is being arrested for reasons unknown. To save him and to find the answers you seek, you must embark on a journey through a world which, like yourself, has become twisted and unfamiliar. What once seemed like mundane dwellings have become an expansive obstacle course, and now you’ll have to chart your path through the dingy nooks and crannies that exist within the cracks of civilization.