Nadat er eerder al naar werd gehint, heeft ontwikkelaar Infinity Ward nu met een nieuwe trailer bevestigd dat seizoen 5 van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone officieel op 5 augustus van start gaat. We wisten al dat er grote veranderingen voor de Call of Duty: Warzone map staan gepland, maar de trailer benadrukt vooral de introductie van de geprivatiseerde militaire organisatie Shadow Company.

Verder is wederom te zien dat de focus in dit nieuwe seizoen op het stadion komt te liggen. Daarnaast wordt er ook al een geruime tijd naar gehint dat er wat met de trein in Warzone gaat gebeuren. Tot slot is er een mysterieuze bunker met een atoombom, die mogelijk naar de volgende Call of Duty game zou hinten. Volgens insiders gaat het om de titel Black Ops: Cold War.

Voordat het echter zover is, kun je aankomend weekend eerst nog dubbel XP in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone verdienen.