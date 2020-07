Volgens een artikel in Variety werkt Netflix samen met Derek Kolstad, de bedenker en schrijver van de John Wick films, aan een Splinter Cell animeserie. Niet alleen schrijft Kolstad de nieuwe serie, hij treedt ook op als uitvoerend producent. Er wordt beweerd dat Ubisoft reeds 2 seizoenen heeft besteld, die samen goed zullen zijn voor in totaal 16 afleveringen.

Er wordt al heel lang gespeculeerd over de terugkeer van de Splinter Cell franchise, maar verder dan wat gastoptredens van Sam Fisher in andere games is het tot nu toe nog niet gekomen. Wellicht dat de serie ervoor zorgt dat er ook weer eens een volwaardige Splinter Cell game wordt gemaakt. Blacklist is immers ondertussen alweer 7 jaar oud.