PlayStation Now is een service die zich richt op het streamen van games, maar het kan zijn dat de mogelijkheden straks verder uitgebreid gaan worden. Er is een advertentie van de film The Tax Collector online verschenen en die advertentie laat zien op welke streamingplatformen de film allemaal te zien zal zijn.

Naast iTunes, Google Play, Amazon en nog diverse andere platformen, staat er ook een logo van PlayStation Now bij. Samen met een Xbox logo. Opvallend, want PlayStation Now biedt op dit moment geen service tot het streamen van films aan. Als we de advertentie echter juist interpreteren, dan zit dat mogelijk in de pijplijn.

Sony heeft hierover niets aangekondigd, dus het kan ook om een fout gaan. Desalniettemin zou het streamen van films naast de mogelijkheid om games te streamen een mooie combinatie zijn. Sony moet iets verzinnen als antwoord op Game Pass van Microsoft, dat naar verhouding een stuk aantrekkelijker is dan PlayStation Plus en Now gecombineerd.