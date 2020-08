Binnen de carrière modus van DiRT 5 zul je kunnen deelnemen aan allerlei soorten races. Die zijn weer onderverdeeld in diverse categorieën, waaronder ‘Stampede’. Dit is een type race waarin je met robuuste wagens over veeleisende ondergronden moet racen. Hierbij krijg je ook te maken met grote hoogteverschillen in modder en zand.

Codemasters heeft nu een gameplay video uitgebracht en die laat een Stampede baan in actie zien. Aan dit soort evenementen zullen twaalf auto’s deelnemen en door de extreme omstandigheden is elke race altijd een verrassing.

Het ziet er zoals altijd spectaculair uit, dus check het zeker even.