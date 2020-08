Met enige regelmaat bereikt ons het nieuws dat een grote uitgever een kleinere ontwikkelaar opkoopt. Niets nieuws en zo heeft ook Electronic Arts de wens uitgesproken hier meer mee te gaan doen. Dit blijkt uit de woorden van CFO Blake Jorgensen.

De beste man werd gevraagd hoe EA kijkt naar de aankoop van nieuwe studio’s, waaronder een “big asset” (hintende naar Warner Bros.). Jorgensen reageerde met dat ze de aanschaf van een studio veelal baseren op lange samenwerkingen. Iets wat de uitgever heeft gedaan met bijvoorbeeld Respawn Entertainment.

Hierbij stelt Jorgensen dat het dan niet om de aanschaf van de game ging, wat in dit geval Titanfall was, maar om het talent van het team.

“We were able to bring them into the fold, give them incredible support, and it was all driven by the fact that they had incredible talent. It wasn’t about Titanfall.

That’s no offense to Titanfall. That’s an amazing game and, you know, will we see a Titanfall at some point, at some time down the road? But it was really about the team.”