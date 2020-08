Het duurt niet al te lang meer voordat FIFA 21 uitkomt en in aanloop naar deze release is EA een nieuwe actie gestart in FIFA 20. Spelers die de komende tijd Ultimate Team spelen kunnen proberen om doelstellingen en (Squad Building) uitdagingen te volbrengen. Als dat lukt, dan krijgen spelers de volgende beloningen die gebruikt kunnen worden in FIFA 21:

x2 Coin boosts (5 games x 500 coins)

FUT 20 Icon Home Kit

FUT 20 Future Stars Kit

Anchor Chemistry Style

Engine Chemistry Style

Dit is lang niet alles wat er aan beloningen te verdienen valt. Later in het zogeheten ‘Pre-Season’ zullen er nog meer beloningen bij komen en ook zal er nieuwe content beschikbaar worden gesteld. Alle beloningen die je bij elkaar spaart zijn in FIFA 21 beschikbaar vanaf 16 oktober en zullen voor 23 november ingelost moeten worden.

Verder laat EA weten dat de Weekend League beloningen met de start van deze pre-season nog eenmaal ververst zullen worden. Hieronder in de afbeelding meer details en voor meer informatie over het gehele pre-season kan je hier terecht.