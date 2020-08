De futuristische titel F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch werd een tijdje geleden al aangekondigd voor de PS4 en gaf ons toen al een eerste blik op de harde wereld van Torch City, waar dieren in robotpakken deel uitmaken van het dagelijkse straatbeeld. Vanaf ChinaJoy 2020 is nu echter een nieuwe trailer opgedoken die ons nog wat meer vertelt over het verhaal van de game én de gameplay.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch is momenteel in de maak bij Ti Games en wordt omschreven als een “Metroidvania actiegame met exploratie, intense gevechten en uitdagende platforming”. Een concrete releasedatum is er echter nog niet, maar normaal gezien komt deze nog dit jaar uit voor de PS4 en pc. Check de nieuwe trailer hieronder.