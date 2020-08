De populaire shounen-reeks Fairy Tail heeft sinds deze week eindelijk zijn weg gevonden naar de PS4 en dat moet uiteraard gevierd worden. Logisch dan ook dat Natsu en co. te bewonderen zijn in de launch trailer van Fairy Tail, die nu ook online is verschenen. De trailer zelf geeft ons exact wat we van Fairy Tail kunnen verwachten: veel geschreeuw, veel over-the-top aanvallen met lange namen en vooral veel magie.

Je kan Fairy Tail vanaf nu aanschaffen in de PlayStation Store, maar lees gerust eerst even onze review na voordat je dat doet. De launch trailer check je hieronder.