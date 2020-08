Rockstar Games heeft ook deze week weer de nodige promoties in Grand Theft Auto Online geactiveerd. Ditmaal zijn er twee modi waarin je tijdelijk extra beloningen kunt verdienen. Zo krijg je in Survival Series nu dubbele beloningen uitgekeerd. Hetzelfde geldt voor Arena War, want ook in deze modus krijg je momenteel twee keer zoveel GTA$$ en RP als normaal. Bovendien ontvang je nu zelfs driedubbele Arena Points.

Wanneer je deze week een bezoek brengt aan het Diamond Casino & Resort en daar een gokje waagt bij de Lucky Wheel, dan heb je kans om de Dinka Sugoi te winnen. Deze auto is daar nu namelijk de hoofdprijs. Verder krijgen Twitch Prime-leden weer diverse extra’s, zoals in-game geld en korting op voertuigen. Ook is het de laatste week waarin PlayStation Plus-abonnees de bonus van GTA$1,000,000 kunnen claimen, die voor de maand juli beschikbaar was gesteld.

Als laatste kun je ook weer profiteren van enkele kortingen, die we hieronder hebben opgesomd.