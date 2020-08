In juni onthulde Sony de PlayStation 5 en een flink aantal games door middel van een livestream. Er gaan al een tijdje geruchten rond dat Sony ergens deze maand een vergelijkbare showcase gaat organiseren, maar tot op heden is er nog geen tweede livestream aangekondigd. Mogelijk hebben we nu wel een goede indicatie van wanneer we deze livestream kunnen verwachten.

Jeff Grubb, een doorgaans betrouwbare journalist van VentureBeat, deelde op Twitter een nieuw overzicht met diverse livestreams die de komende tijd georganiseerd worden. Hij geeft in dat overzicht aan dat Sony in augustus met een nieuwe State of Play livestream komt, zonder een exacte datum te geven. Grubb heeft deze vermelding van de State of Play echter tussen twee concrete data gezet, namelijk 5 en 11 augustus.

Grubb gaf in een reactie aan dat hij dit bewust heeft gedaan en daarmee hint de journalist er dus naar dat Sony’s tweede PlayStation 5 livestream ergens tussen 5 en 11 augustus plaatsvindt. Het is natuurlijk even afwachten of dit echt klopt. Als dat het geval is, dan kan een aankondiging van Sony niet lang meer uitblijven.