Nu augustus is aangebroken, komen we langzaam maar zeker dichter in de buurt van de release van de PlayStation 5, die voor het einde van dit jaar gepland staat. Alles wijst erop dat Sony ergens deze maand nog een tweede PS5 showcase organiseert. Eerder vandaag lieten we al weten dat deze livestream mogelijk tussen 5 en 11 augustus plaatsvindt. Een belangrijke vraag is dan natuurlijk wat Sony nog zoal in petto heeft om te tonen.

Imran Khan, voormalig redacteur van Game Informer en op dit moment co-host van de Kinda Funny podcast, sprak hier in de meest recente podcast over. Hij gaf aan dat zowel Sony als Microsoft deze maand meer bekendmaakt over de prijs en releasedatum van de next-gen consoles, iets dat natuurlijk voor de hand ligt. Niet geheel verrassend kunnen we volgens Khan ook nog nieuwe aankondigingen van games verwachten, maar hier had hij wel wat interessants over te melden.

Khan heeft namelijk vernomen dat Sony nog grote third-party aankondigingen in petto heeft. Microsoft weet welke “deals” ze niet hebben, aldus Khan, en dus heeft Sony nog diverse aankondigingen achter de hand. Eerder werden bijvoorbeeld al Deathloop, GhostWire: Tokyo en Project Athia onthuld; third-party games die allemaal voor de PlayStation 5 zijn bevestigd, maar niet voor de Xbox Series X. Als we Khan moeten geloven, volgens er dus nog meer van dit soort aankondigingen.

“From what I’ve heard, they both have to talk about hardware this month – in terms of pricing, availability, and bla bla bla. I’ve also heard that – I don’t know if it’s this month or later – but they both do have more software to show. So whether, like, they do it now or before the launch or even after the launch. They both have things that are gonna be like ‘oh shit, I can’t believe they’re revealing that here.’ I expect Microsoft knows what deals they don’t have, so they know what to prepare for. There’s more. They’re holding onto some things that I’m, like, really surprised they’re holding on to, and I wouldn’t be shocked if they showed them soon.”

Deze woorden lijken te suggereren dat het grote aankondigingen betreft, dus wij zijn erg benieuwd. Volgens Khan volgen de onthullingen snel en dan lijkt het natuurlijk niet ondenkbaar dat we er meer van gaan horen tijdens Sony’s volgende PlayStation 5 showcase, die dus naar alle waarschijnlijkheid zeer binnenkort plaatsvindt.