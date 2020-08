Eerder dit jaar kondigden Sony, Naughty Dog en HBO aan dat er een tv-serie van The Last of Us in de maak is. Neil Druckmann van Naughty Dog en Craig Mazin – bekend van onder meer Chernobyl – zijn verantwoordelijk voor het verhaal van de reeks, die zich voornamelijk zal focussen op de eerste game. Tot op heden is er nog weinig bekend over het verhaal, maar Mazin heeft nu iets meer gedeeld over wat precies de bedoeling hiervan is.

In een podcast van BBC gaf Mazin aan ervan op de hoogte te zijn dat fans vaak bang zijn dat er veel aan een verhaal wordt veranderd, wanneer iemand anders iets nieuws met het IP gaat doen. In het geval van de tv-serie van The Last of Us hoeven fans van de games hier volgens Mazin niet voor te vrezen, met name omdat hij het samen met Druckmann maakt, die natuurlijk hoogstpersoonlijk bij de ontwikkeling van de game is betrokken. Mazin legde verder ook uit dat de tv-serie het verhaal uit de game enkel zal versterken en op bepaalde vlakken zal uitbreiden. Er worden dus geen dingen drastisch veranderd of ongedaan gemaakt.

“I think fans of something worry that, when the property gets licensed to someone else, those people don’t really understand it, or are going to change it. In this case, I’m doing it with the guy who did it, and so the changes that we’re making are designed to fill things out and expand, not to undo, but rather to enhance.”

Op deze manier hopen Mazin, Druckmann en de andere betrokkenen dus trouw te blijven aan het verhaal dat Naughty Dog heeft opgebouwd met de gamereeks. Mazin werkt er met veel enthousiasme aan, maar weet ook dat het uiteindelijk onmogelijk zal zijn om iedereen tevreden te stellen, zo bleek uit zijn woorden.