Gespeeld: FIFA 21 – Wie had eind vorig jaar kunnen voorzien dat we nu met een relatief sportarme zomer te maken zouden krijgen? Normaal gesproken hadden we nu geweten wie er kampioen zou zijn geworden in de Eredivisie en we hadden ons onder meer ondergedompeld in het sportgeweld van het EK voetbal en de Olympische Spelen. Niets is minder waar, want de realiteit is uiteraard anders. Gelukkig zijn er nog sporttradities waarbij we niet te maken hebben gekregen met afstel, hoogstens met enig uitstel. Passend voorbeeld hierin is de nieuwe FIFA die iets is uitgesteld, maar nog steeds “gewoon” in oktober van dit jaar uitkomt. Voor de PlayStation 4 althans, want de PlayStation 5 versie volgt natuurlijk iets later. Wij hadden onlangs de kans om al even met FIFA 21 aan de slag te gaan en het eerste korte verslag daarvan lees je hieronder!

Meer creatieve spelers op het veld

Na een presentatie waarbij het één en ander uit de doeken werd gedaan omtrent de nieuwe features die de game kent, konden wij onze virtuele kicks alvast onderbinden. EA zet erop in om spelers nog meer de ruimte te geven om creatief te zijn op het veld. Daarbij ligt onder andere de focus meer op de één op één duels, waarbij je als aanvallend ingestelde speler meer opties krijgt om verdedigers te passeren om zo het spel te maken. Ten grondslag daaraan liggen de features ‘AI Dribbeling’ en ‘Personal Personality’. Dat komt kortweg neer op dat alle spelers op het veld sneller doorhebben hoe ze moeten bewegen om meer ruimte voor zichzelf te maken of om op het juiste moment (verdedigende) acties in te zetten.

We hebben inmiddels al behoorlijk wat tijd kunnen doorbrengen in FIFA 21 en de kleine aanpassingen vallen gaandeweg het spelen steeds meer op. Het is te merken dat het weer een tikkeltje lastiger is om zuivere aanvallen op te zetten. Ondanks dat ook de aanvallers beter op hun eigen positie op het veld kunnen anticiperen. Splijtende passes zijn daarom lastiger om te geven omdat verdedigers sneller in de baan van de bal gaan lopen. Verdedigers lopen tevens meer in de ruimtes, blokken de bal bij belangrijke momenten op een meer effectieve wijze én stappen vaker in op het juiste moment. Hetzelfde geldt voor vleugelverdedigers, die beter samenwerken met hun teamgenoten achterin. Zo kunnen ze gaten sneller opvullen en beter inschatten wanneer ze bijvoorbeeld een splijtende tackle moeten inzetten.

Verander je sprint en minder irritante botsingen met andere spelers

De voorwaartsen op het veld hebben echter ook nieuwe bewegingen in hun bagage, waarmee ze de verdediging kunnen ontregelen. Middels de ‘Directed Pass and Go’ feature kan je aanvallend ingestelde spelers instrueren dat zij gelijk bij een nog aankomende bal die kant op rennen. In plaats van dat ze voorheen automatisch een meer afwachtende houding aannamen. Wat betreft de looprichting van een speler kan je daar sowieso meer invloed op uitoefenen. Een speler in volle sprint kan je ineens een andere kant op laten gaan. Hierdoor krijg je een meer zigzaggende looprichting, waardoor het voor verdedigers lastiger wordt om te anticiperen op er voor hen gaat gebeuren.

Een ander punt van aandacht is wat er gebeurt wanneer spelers met elkaar in aanraking en of in botsing komen. Dankzij een verbeterde AI zullen spelers eerder over andere spelers heen springen wanneer die bijvoorbeeld komen inglijden. Irritante botsingen met ophopingen en balverlies tot gevolg moeten zo verleden tijd zijn. Het moet gezegd worden dat we in de vele potjes die we hebben gespeeld hier weinig van hebben meegekregen. Daarnaast kunnen spelers middels de ‘Super Cancel’ feature allerlei acties ineens stoppen. Dan heb je het over acties zoals schoten, bewegingen om passes te geven of het doen van bepaalde aannames en meer, die abrupt beëindigd kunnen worden met deze mogelijkheid. Dit geldt voor zo goed als alle acties die je op het veld kan doen.

Competitief ingestelde spelers komen ook aan bod

Voor de meer geoefende spelers wordt een nieuw competitief niveau voor de AI geïntroduceerd wat je naast het legendarische niveau moet kunnen kiezen. Daar hebben wij zelf nog niet mee te maken gehad, maar dit moet de meer competitief ingestelde speler ten goede komen. Alles moet je manueel timen zoals het in positie komen bij een voorzet en vervolgens het gebruiken van je springkracht. Met andere woorden: waar de game je normaal gesproken het niet heel lastig maakt om een bal relatief goed op doel te krijgen, ligt dat hier nu iets anders. Het kiezen van het juiste moment en het kiezen van de juiste springkracht luistert heel nauw met elkaar bij een voorzet. Ben je net iets te laat, of druk je de knop net iets te zacht in, waardoor je niet hoog genoeg springt, dan mislukt deze kans. Tegenstanders zullen hun volledige bagage aan trucs gebruiken om je het hier lastig te maken, maar in de praktijk moet nog blijken hoe dit uiteindelijk tot zijn recht komt. Hier kunnen we ongetwijfeld meer over zeggen als we met de gehele game aan de slag zijn geweest.

Voorlopige conclusie:

Onze eerste kennismaking met FIFA 21 is vertrouwd gebleken. Het spel op het veld voelt weinig verrassend, maar net wat realistischer en ook trager aan. Vergeleken met FIFA 20 lijken het weer de kleine verbeteringen onder de motorkap te zijn die het hem moeten doen. Spelers reageren intuïtiever op de gebeurtenissen op het veld, wat voor een weer net wat meer realistische ervaring zorgt. Maar eerlijkheidshalve is dit iets wat we elk jaar schrijven bij een nieuw FIFA deel, maar het is aan de andere kant wel weer zo dat EA het toch weer voor elkaar krijgt. Puur naar de gameplay kijkend zal dit deel de huidige spelersgroep ongetwijfeld weer tevreden stemmen. Mogelijk dat er meer vernieuwing merkbaar is bij de PS5-versie van FIFA 21, maar helaas wilde de ontwikkelaar daar nog niks over kwijt. Spelers op de PS4 lijken in ieder geval voor weinig verrassingen komen te staan, maar wel ziet het er solide en goed uit.