Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat Tekken 7 uitkwam en sinds de release heeft Bandai Namco de game van veel nieuwe content voorzien. Er wordt gewerkt met post-launch seizoenen en er zijn nu al drie seizoenen geweest. Bandai Namco is echter nog niet klaar met Tekken 7, want de studio heeft een vierde seizoen voor de vechtgame aangekondigd.

Seizoen 4 brengt allerlei aanpassingen en nieuwe content met zich mee. Zo kunnen spelers onder andere nieuwe moves voor alle vechters verwachten, evenals een nieuw online rank systeem genaamd Tekken Prowess, waar nog geen verdere details van bekend zijn. Ook belooft Bandai Namco de online ervaring te verbeteren met de nodige aanpassingen, maar ook daar zal de studio later pas meer informatie over delen.

Natuurlijk kun je met een nieuw seizoen ook nieuwe personages verwachten. Er zijn nog geen namen onthuld, maar de onderstaande aankondigingsvideo die is vrijgegeven geeft aan het einde alvast een hint. Het ziet ernaar uit dat Kunimitsu haar opwachting in Tekken 7 zal maken.

Het vierde seizoen van Tekken 7 gaat dit najaar van start, maar een exacte datum ontbreekt nog.