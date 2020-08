Ghost of Tsushima kwam iets meer dan twee weken geleden exclusief uit voor de PlayStation 4. Sony en ontwikkelaar Sucker Punch hebben goud in handen, zo bleek ook uit de verkoopcijfers. Onlangs werd namelijk duidelijk dat het Sony’s snelst verkopende nieuwe first-party IP is.

Miljoenen mensen hebben inmiddels al kunnen genieten van Ghost of Tsushima en samen hebben ze dan ook voor wat mooie statistieken gezorgd. Via Twitter deelde Sony wat interessante getallen van de eerste tien dagen van Ghost of Tsushima. Hieruit blijkt onder andere dat 57.7 miljoen duels zijn geweest en dat spelers bij elkaar ruim 810 jaar op hun paarden hebben gezeten.

Dat en meer leuke feitjes zie je hieronder.