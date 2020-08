Square Enix en Crystal Dynamics hebben sinds de aankondiging van Marvel’s Avengers de verschillende speelbare personages uit de doeken gedaan. Zo kun je onder meer aan de slag met Captain America, Iron Man en Thor. Afgelopen week werd ook Hawkeye aangekondigd als post-launch personage. Er zijn nu aanwijzingen dat de game wellicht nog een zeer bekend personage van Marvel bevat, exclusief voor de PlayStation 4.

Op de productpagina van Marvel’s Avengers bij de retailer Base.com heeft namelijk kort de vermelding gestaan dat Spider-Man een speelbaar personage is in de game. Dit zou volgens de webshop enkel gelden voor de PS4-versie. Vermoedelijk bevat de PS5-versie, die later uitkomt, Spider-Man dan ook als exclusief personage. De opmerking over Spider-Man werd al snel van de website verwijderd, maar via deze link is nog de eerdere versie van de webpagina te zien.

Square Enix heeft nog niets officieel bekendgemaakt hierover, dus het is nog even afwachten of het allemaal klopt. Toch lijkt het niet ondenkbaar. Sony heeft voor Marvel’s Avengers namelijk een exclusieve marketingdeal met Square Enix, wat zou kunnen resulteren in extra content voor de game op de PlayStation 4 en PlayStation 5.