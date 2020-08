Met de release van de PlayStation 5 krijgen we een volledig nieuwe controller die door het leven gaat onder de naam ‘DualSense’. Deze controller is ietsje groter dan de DualShock controllers die we de afgelopen decennia gebruikt hebben. Ook komt het met haptische feedback en andere nieuwe features.

Veel details over de controller moet Sony nog delen, maar iemand op Reddit claimt informatie te hebben gekregen van een persoon die de controller tot zijn beschikking heeft (gehad). Mogelijk een ontwikkelaar of iemand bij een studio en op die manier zijn wat details gelekt.

Of het klopt, dat blijft een beetje de vraag. Maar indien zo, dan klinkt het erg goed, want de batterijduur van de DualSense controller zou drie tot vier uur langer zijn. De DualShock 4 gaat niet heel lang mee, dus elk extra uurtje is mooi meegenomen.

In plaats van een groot vlak daaraan te wijden, kent de controller nu een lichtstrip wat mogelijk een bijdrage heeft in de langere batterijduur. De controller komt echter ook met een nadeel, zo zou deze niet werken met bestaande PlayStation VR hardware.

Andere details zijn als volgt: