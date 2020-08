Arc System Works heeft Guilty Gear -Strive- al geruime tijd in ontwikkeling voor onder andere de PlayStation 4 en aanvankelijk was men van plan om de game dit jaar uit te brengen. Vanwege de coronapandemie is de ontwikkelaar genoodzaakt de release uit te stellen naar 2021, maar ook hebben ze gelijk goed nieuws te melden.

Guilty Gear -Strive- zal namelijk niet alleen voor de PlayStation 4 en pc uitkomen, ook zal de game voor de PlayStation 5 uitgebracht worden. Technische details over de verschillen tussen de current- en next-gen versie zijn nog niet gedeeld.

Wel kondigde de ontwikkelaar twee nieuwe personages aan, dit zijn Leo Whitefang (terugkerend) en Nagoriyuki (nieuwkomer). Dit personage zie je in de onderstaande trailer in actie.