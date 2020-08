Ghost of Tsushima is nu enkele weken verkrijgbaar en nu de game geruime tijd in handen is bij de gamers, duiken er allerlei details op die spelers ontdekken. Eén van de kleine details – die jou misschien ook al is opgevallen – is dat vogels niet bang zijn voor Jin.

Mocht je een moment hebben dat je even stilstaat, dan zal er na een minuut tot anderhalve minuut een vogeltje zijn die op de hand van Jin landt. Hieronder wat screenshots van het moment bij een speler in de game.

Geinige animatie, niet? Bovendien past het wel bij Jin, die erg één met de natuur is. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.