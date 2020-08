Patenten blijven altijd een interessante bron van informatie. Het gros van de patenten die Sony vastlegt worden in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt, maar er is altijd een kans toe. Zo legt Sony natuurlijk ook patenten vast omtrent de PlayStation 5 en een nieuw online verschenen patent lijkt te suggereren dat Sony de optie voor een PlayStation 5 Pro openhoudt.

Vooralsnog is het de vraag of Sony überhaupt met een PlayStation 5 Pro gaat komen. Eerder liet voormalig Xbox executive Albert Penello – die enigszins kennis van zaken heeft – doorschemeren dat een mid-gen console update ditmaal minder nodig is. Dit omdat er in de komende vijf jaar niet per se naar een nieuwe standaard toegewerkt wordt, zoals 4K ten tijde van de PlayStation 4 cyclus wel steeds meer gebruikelijk werd.

Desalniettemin bestaat de kans daartoe en een nieuw patent hint er overduidelijk naar. Het patent heet “SCALABLE GAME CONSOLE CPU/GPU DESIGN FOR HOME CONSOLE AND CLOUD GAMING” en de korte samenvatting is zoals hieronder in het kader:

“In a multi-GPU simulation environment, frame buffer management may be implemented by multiple GPUs rendering respective frames of video, or by rendering respective portions of each frame of video. One of the GPUs controls HDMI frame output by virtue of receiving frame information from the other GPU(s) and reading out complete frames through a physically connected HDMI output port. Or, the outputs of the GPUs can be multiplexed together.”

Interessant wordt het verderop in de omschrijving, want daarin staat letterlijk dat de SoC technologie toegepast kan worden in een ‘light’ versie van de console en een ‘high-end’ versie. Daarmee ontstaat de indruk dat er over na wordt gedacht. Maar het is ook op een andere manier te interpreteren en dat is dat de GPU schaalbaar is waardoor het een high-end variant wordt van de light-versie.

“As understood herein. SoC technology can be applied to video simulation consoles such as game consoles, and in particular a single SoC may be provided for a ‘light’ version of the console while plural SoCs may be used to provide a ‘high-end’ version of the console with greater processing and storage capability than the ‘light’ version. The ‘high end’ system can also contain more memory such as random-access memory (RAM) and other features and may also be used for a cloud-optimized version using the same game console chip with more performance.”

Dat neemt niet weg dat het patent erg interessant is en dat er inderdaad misschien op termijn een PlayStation 5 Pro komt. Aan de andere kant, eerder werd gesuggereerd dat de levensduur van de PlayStation 5 ongeveer vijf jaar moet zijn en om dan halverwege met een beter model te komen… dat is misschien wat te snel. We gaan het zien.