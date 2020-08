De release van Cyberpunk 2077 komt met rasse schreden dichterbij. De nieuwe RPG van de makers van The Witcher III: Wild Hunt hoopt het genre nog maar eens te revolutioneren. Het verhaal en de gameplay beloven alvast van de bovenste plank te zijn, maar er is meer. Zo zullen dialogen met NPC’s in de game behoorlijk dynamisch van aard zijn.

Tijdens deze dialogen zal je namelijk in staat zijn om vrij rond te kijken. Zo kan je je omgeving bestuderen en mogelijk verdachte handelingen van NPC’s tijdig spotten. Bijvoorbeeld: gesprekspartners die je afleiden, zodat een kompaan je ongemerkt kan benaderen. Het gesprek afbreken – met of zonder bloederige afloop – zal ook altijd een optie zijn.

Leer dus al maar multitasken, mensen. Een gesprek voeren en tegelijkertijd als een havik de wereld rondom je in het oog houden… het zou wel eens je virtuele leven kunnen redden!