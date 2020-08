In Beyond Good & Evil speel je als Jade, een journaliste in een futuristische wereld die op eigen houtje een samenzwering van de overheid blootlegt. De inmiddels reeds zeventien jaar oude game is uitgegroeid tot een ware klassieker, met een HD-heruitgave uit 2011 en een vervolg in de pijplijn. Nu ja, ‘in de pijplijn’ is misschien wat veel gezegd. Het spel is al jaren in ontwikkeling en lijkt voorlopig nog wel even op zich te laten wachten.

Fans zullen binnenkort echter hun hart kunnen ophalen aan een filmversie van Beyond Good & Evil. Ubisoft heeft namelijk de handen in elkaar geslagen met Netflix om dit project tot stand te laten komen. Aan het roer van het schip staat Rob Letterman, regisseur van het bijzonder succesvolle Pokemon: Detective Pikachu. Letterman weet dus wel van aanpakken als het op verfilmingen van videogames aankomt.

Wij hopen alvast – zoals altijd – op het beste.